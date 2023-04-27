Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Diyarbakır'daki terör soruşturmasına ilişkin konuştu:

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan 128 şüpheli arasında avukatların da bulunmasına ilişkin, "Soruşturma sürecinin hukuka uygun olarak yürütülmesi Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak en büyük beklentimizdir. Meslektaşlarımıza ilişkin yürütülen bu süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında avukatların da bulunduğu bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Sağkan, aralarında 25 avukatın da bulunduğu soruşturmada kısıtlılık kararı olduğunu ve avukata erişim noktasında 24 saat tedbir kararının uygulandığını söyledi.

Kısıtlılık kararı nedeniyle dosyanın içeriğine dair ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Sağkan, şunları kaydetti:

"Özellikle avukat meslektaşlarımın evlerinin baro temsilcisi olmadan aranması hukuka aykırı bir işlemdir. Buradan elde edilen deliller ne olursa olsun hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerdir. Bir yargılamanın esasına teşkil edecek şekilde değerlendirmeye alınamaz. Soruşturma sürecinin hukuka uygun olarak yürütülmesi Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak en büyük beklentimizdir. Meslektaşlarımıza ilişkin yürütülen bu süreci yakından takip edeceğiz."





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