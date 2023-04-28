Diyarbakır merkezli kaçak silah operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonu düzenlendi.



Operasyonda, uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 14 şarjör ve 690 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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