Diyarbakır'dan 3 sporcu 3. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı 3 sporcu, 3. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na, 90 kiloda Muhammed Delil Peksert, 78 kiloda Gonca Türk ve 63 kiloda Didem Ögdü katılacak.

Türkiye Judo Federasyonu İl Temsilcisi Osman Gökcül, Diyarbakır'dan 3 sporcunun uluslararası bir şampiyonada yer alacağını söyledi.

Diyarbakır'da yapılan hazırlıkların ardından, sporcularının Ankara'daki Milli Takım kampına katıldıklarını kaydeden Gökcül, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da tüm ferdi ve takım sporlarında şu ana kadar 3 sporcunun birlikte Avrupa Şampiyonasına katılımı olmamıştı. Bunu ilk defa biz başardık. Judo branşında ilklere imza attık. Diyarbakır tarihinde bir ilki başarmanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz."

Şampiyonaya çok iyi hazırladıklarını kaydeden Gökcül, şampiyona için yaklaşık bir yıldır ara vermeden çalıştıklarını aktardı.



Diyarbakır'da çok sıkı antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Gökcül, şöyle devam etti:



"Sporcularımızın daha iyi duruma gelmeleri için küçük çaplı özel müsabakalar düzenledik. Her türlü imkanı sporcularımıza sunduk. Büyük fedakarlıklarda bulunduk. Bazen de sorunlar yaşadık ama hepsi geride kaldı. Artık şampiyonaya sayılı günler kaldı. Sporcularıma güveniyorum. Ülkemize madalya ile döneceklerine yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.