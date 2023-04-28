Diyarbakır'da "51. Posta Yürüyüş Yarışması" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - PTT Genel Müdürlüğünce organize edilen "51. Posta Yürüyüş Yarışması" postacıların katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi Atletizm sahasında PTT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır, Kars, Bingöl, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Batman, Siirt, Adıyaman'dan 74 yarışmacının katılımıyla yarışma düzenlendi.
PTT Diyarbakır Başmüdür Yardımcısı Yılmaz Altunç, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada, yarışmanın PTT personeli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Altunç, "Diyarbakır'da gerçekleşen yarışmada dereceye giren ilk 3 yarışmacıya madalya verilecek ve Balıkesir'de illerini temsil edecekler. Oradan çıkan sonuçlardan sonra ise Türkiye Şampiyonası olacak. Şampiyonadan derece elde edenler uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.