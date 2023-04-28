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Diyarbakır'da "51. Posta Yürüyüş Yarışması" düzenlendi

AA

Diyarbakır'da "51. Posta Yürüyüş Yarışması" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - PTT Genel Müdürlüğünce organize edilen "51. Posta Yürüyüş Yarışması" postacıların katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Atletizm sahasında PTT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır, Kars, Bingöl, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Batman, Siirt, Adıyaman'dan 74 yarışmacının katılımıyla yarışma düzenlendi.

PTT Diyarbakır Başmüdür Yardımcısı Yılmaz Altunç, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada, yarışmanın PTT personeli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Altunç, "Diyarbakır'da gerçekleşen yarışmada dereceye giren ilk 3 yarışmacıya madalya verilecek ve Balıkesir'de illerini temsil edecekler. Oradan çıkan sonuçlardan sonra ise Türkiye Şampiyonası olacak. Şampiyonadan derece elde edenler uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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