CHP'li Kaftancıoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaftancıoğlu, beraberinde CHP İstanbul milletvekili ve aynı zamanda partisinin Diyarbakır milletvekili adayı Sezgin Tanrıkulu ve il başkanı Abdullah Atik ile merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği Dört Ayaklı Minare'nin önüne gelen Kaftancıoğlu, terör saldırısının gerçekleştirildiği alana karanfil bıraktı.

Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de özgürlük, eşitlik ve hep birlikte huzurla yaşayabilme imkanları olduğunu söyledi.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"İster Diyarbakır'da ister İstanbul'da olsun, Türkiye'nin 81 ilinde insanlar 'kimliklerimiz farklı da olsa yaşam tarzlarımız farklı da olsa inançlarımız farklı da olsa hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz' diyor. Önümüzdeki seçimlere 16 günden kısa bir süre kalmışken sadece bir iktidar değişikliği seçimi olmayacak. A partisi gitsin B partisi gelsin seçimi olmayacak. Önümüzdeki seçimler güzel ülkemizin, coğrafyamızın gelecek 100 yılının yeniden sağlam temellerle inşa edileceği bir seçim olacak. Önümüzdeki seçimleri akıl, ahlak ve adaletten yana olanlarla aklında kötülüğü çıkarmayanlar arasında olacak diyorum."

Kaftancıoğlu ve beraberindekiler, Gazi Caddesi ile Hasan Paşa Hanı'nda da vatandaşlarla sohbet etti.

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