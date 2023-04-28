Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve 19 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak” suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 54 ay 57gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

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