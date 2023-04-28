Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 51 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son iki haftada gerçekleştirilen uygulamalarda aralarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arananların da bulunduğu 51 zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 4 kilo 550 gram uyuşturucu, çalıntı motosiklet, 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.





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