Diyarbakır'da haşerelere karşı ilaçlama sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, haşerelerden bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma gibi hastalıkların önlenmesi için 306 personel ve 60 araç görevlendirdi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanan ekipler, sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi haşerelerin ürediği, beslendiği ve barındığı alanlarda ilaçlama yapıyor.

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