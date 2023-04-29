Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantının ardından Zerzevan Kalesi Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde incelemelerde bulunan Su, "Diyarbakır'ımızı dünyaya tanıtan kültürel miraslarımızdan Zerzevan Kalesi'ndeydik. Merkezi en hızlı şekilde tamamlayarak kentimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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