Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Doğu ilçe otogarı ile Bağlar Kırkkoyun Mahallesi arasında hizmet veren "P-3" otobüs hattı güzergahını Ekince Mahallesi'ne kadar uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını kolayca gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu.

Bu kapsamda Doğu ilçe otogarı ile Bağlar Kırkkoyun Mahallesi arasında hizmet veren "P-3" otobüs hattı güzergahı Ekince Mahallesi'ne kadar hizmet verecek.



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