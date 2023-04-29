Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Diyarbakır'da yaptırılan anaokulu açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

İlçenin Gürbüz Mahallesi'nde Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin öncülüğünde hayırsever Kamuran Kaya ve Süleyman Kaya'nın dedeleri Hacı Hamit Kaya adına yaptırdığı 2 derslikli "Hacı Hamit Kaya Anaokulu"nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, törende, çocukların yürümeye başladığı andan itibaren anaokullarında ve ana sınıflarında eğitim aldıklarını belirterek, "Burada inşallah çocuklarımız eğitim alacaklar kendilerini geliştirecekler ve ülkemize, ilimize, ilçemize önemli hizmetleri sunacaklar." dedi.

Sanatçı Ergen ise okul öncesi eğitimin önemini aktararak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bütün depremzede çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmasını istediklerini ifade eden Ergen, "Her zaman açılışını yaptığımız okulları annelere emanet ediyorum. Her şeyiyle onlar çok güzel bakarlar." diye konuştu.

Hayırsever Süleyman ve Kamuran Kaya da küçük yüreklere dokunabildikleri ve rahmetli dedeleri adına okul yaptırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de konuştuğu programda, okulun açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, Belediye Başkanı İbrahim Lale ve vatandaşlar katıldı.





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