Bağlar'da muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde muhtarların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf, belediye yöneticileri ve muhtarlar bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Beyoğlu, belediyenin halkın kurumu olduğunu, 4 yıl boyunca hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan ilçenin her karışındaki her vatandaşı hizmetle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ensarioğlu ise muhtarların taleplerini dinleyerek, her konuda yanlarında olacaklarını belirtti.



Toplantıda söz alan muhtarlar da hak ettikleri hizmetleri ve değeri ilk kez bu yönetim döneminde gördüklerini ifade ettiler.



















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