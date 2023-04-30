Diyarbakır'da "En Güzel Örnek Hz. Muhammed" etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfınca "En Güzel Örnek Hz. Muhammed" etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Alanda, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının da bulunduğu pankart asıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından hazırlanan mesajı okuyan vakıf sözcüsü Yahya Oğraş, depremzedelerin yaralarını sarmanın hem İslami hem de insani sorumluluk olduğunu söyledi.

Oğraş, Hazreti Muhammed'in Allah tarafından insanlara rehber olarak gönderildiğini aktararak, "O gönderilmeden önce insanlık zillet içindeydi. Tüm hastalıklar insanlar arasındaydı. Dünyaları zindan olmuştu. Tüm kötülükler giderek artıyordu. Ama onun gelişiyle Allah-u Teala cehalet asrını kaldırdı ve saadet asrını getirdi. O bedevi kavim, her türlü ahlaktan yoksun olan halk, aziz oldu. Şerefli bir ahlakla şereflendiler." dedi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş da Diyarbakır'ın 1400 yıldan beridir imanından ve ümmet oluşundan zerre kadar taviz vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce Diyarbakır'a ehli iman, ehli İslam derdik. Şimdi Anadolu'nun her yerinden size selam var. Gözyaşlarıyla Diyarbakır'a kucak dolusu selam gönderdiler, öylesine çok seviliyorsunuz. Peygamber sevdalısı olmak için ödediğiniz bedelleri öğrenseler, sizi daha çok sevecekler. Ey Allah'ın resulü dünyanın neresinden sana dil uzatılsa, senin dinine, kitabımıza dil uzatılsa ilk ayağa kalkan Diyarbakır oldu ya Resullallah."

Etkinlik, ilahi ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yurt dışından davetliler de katıldı.

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