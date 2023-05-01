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Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak hastası öğrencilere ekmek üretiliyor

AA

Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak hastası öğrencilere ekmek üretiliyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da hizmet vermeye başlayan "glütensiz mutfak" ile çölyak hastası öğrencilerin ekmek ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından o dönem çadır ile yurtlarda kalan çölyak hastası afetzede öğrencilerin glütensiz ekmek talebi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce proje hazırlandı.

Yenişehir Kaymakamlığının finansmanıyla Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde sadece çölyak hastaları için üretim yapılacak "glütensiz mutfak" kuruldu.

Faaliyete 20 Şubat'ta geçen mutfakta 2 usta öğretici tarafından üretilen ekmekler, görevli 2 personel tarafından depremzede öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı. Faaliyetini sürdüren mutfakta hazırlanan ekmekler, daha sonra kentteki çölyak hastası diğer öğrencilere de ücretsiz olarak sunuldu.

"Glütensiz mutfak"ta hazırlanan ekmekler, okul idareleri aracılığıyla kentte aralarında depremzedelerin de bulunduğu 275 çölyak hastası öğrenciye haftada bir gün düzenli olarak ücretsiz ulaştırılıyor. Talep eden öğrenciler dağıtılanın yanı sıra "glütensiz mutfak"tan ücretsiz ilave ekmek alabiliyor.

- "Merkez 4 ilçe ve bağlı köylere ürünlerimizi ulaştırıyoruz"

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Hamdi Tiken, AA muhabirine, bölgede çölyak hastalığının yaygın olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle çölyak hastalarının glütensiz gıdaya ulaşabileceği böyle bir mutfağı kurduklarını belirten Tiken, mutfağın kurulmasıyla hızla üretime başladıklarını ifade etti.

Ürettikleri glütensiz ekmeği çölyak hastalarına ulaştırmanın sevindirici olduğunu dile getiren Tiken, "Bir seferberlik halinde kurum çalışanlarımız özveriyle bu çalışmalarını sürdürdüler. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim öğretime başlayan çocuklarımıza glütensiz ekmekleri ulaştırmaya devam ettik. Merkez 4 ilçe ve bağlı köylere bu ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Potansiyelimizi geliştireceğiz. İlimizin 17 ilçesine hatta imkan olur, kapasitemiz artarsa bölgeye de bu hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Tiken, ekmeklerin mutfakta görevli usta öğreticiler tarafından titizlikle ve hijyenik şartlarda üretildiğini, talep doğrultusunda pasta, simit, çörek ve börek gibi farklı ürünler de hazırladıklarını söyledi.

- "Amacımız çölyak hastalarına tatmadıkları lezzetleri tattırmak"

Mutfakta görevli usta öğretici Meral Akkaya da kentte yaşayan çölyak hastalarının glütensiz gıda ihtiyacını daha önce kargo yoluyla kent dışında üretilen yerlerden karşıladığını belirtti.

Mutfakta öğrenciler için ücretsiz olarak ürettikleri ekmeklerin yanı sıra özel siparişleri de karşılamaya çalıştıklarını belirten Akkaya, tatlı ve tuzlu kurabiye, simit, çikolatalı kek, yaş pasta ve lavaş ekmeği de hazırladıklarını ifade etti.

Akkaya, ailelerin özel bir talebi olursa onu da karşılamaya hazır olduklarını, mutfaklarının buna elverişli olduğunu kaydetti.

"Amacımız çölyak hastalarına güzel bir hizmet vermek, yemedikleri, tatmadıkları lezzetleri tattırmak. Çocuklarımıza daha değişik ürünler de yapmayı düşünüyoruz." diyen Akkaya, ilerleyen günlerde lahmacun ve mantı gibi ürünler de hazırlamayı planladıklarını ifade etti.



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