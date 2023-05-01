Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'ndaki etkinlikte DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Eş Başkanı Becet Barut, katılanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Etkinlik halay çekilmesiyle sona erdi.

-Batman

Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Kültür Mahallesi 8 Mart Kadın Parkı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına bazı sendika, siyasi parti ve dernek yöneticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutladı.

Adil ve barış içerisinde yaşanılacak bir dünyanın ancak işçi ve emekçi sınıfının mücadelesi ile kurulacağını söyleyen Kartal, "Böylesi yaşanılır bir dünya umudu ile bütün emekçilerin/halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Emperyalistlerin savaşına karşı yaşasın işçilerin, emekçilerin birliği, mücadelesi ve dayanışması. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü." dedi.

Etkinlikte işçiler söylenen şarkılara eşlik etti, halay çekti.

- Şırnak

Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, Aydınlıkevler Mahallesi KESK İl Temsilciliği önüne kadar yürüyüş yaptı.

DİSK Şırnak İl Temsilcisi Ayhan Ergen, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta birçok insanın hayatını kaybettiği depremlerde sendika olarak depremzedelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Ergen, "1 Mayıs, kadınların, doktorların, işçilerin, emekçilerin, memurların, öğretmenlerin, mühendislerin hakları için yan yana geldiği gündür. Özgürlükçü, demokratik, bilimsel ülke yönetimine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup müzik eşliğinde halay çekildi.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda, Mardin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından etkinlik düzenlendi.

KESK Şube binası önünde bir araya gelen grup, Vali Ozan Caddesi güzergahındaki yürüyüşün ardından kutlamanın yapıldığı alana geçti.

Tertip komitesi adına konuşma yapan platform sözcüsü Mustafa Bozan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte halay çekildi.

- Elazığ

Elazığ'da İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan perşembe pazarına kadar slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşte, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından katılımcılar, alana üst araması yapılarak alındı.

Saygı duruşu ile başlayan programda, kentteki sendika temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Kutlamaya katılanlar halay çekip şarkılar söyledi.

- Bingöl

Bingöl'de de sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri PTT Kavşağı'nda toplandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl kutlama yapılmayacağı bildirildi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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