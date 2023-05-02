Diyarbakır'da öğretmenler depremzedelerin ihtiyaçları için bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da öğretmenler depremzedelerin ihtiyaçları için bir araya geldi

AA

Diyarbakır'da öğretmenler depremzedelerin ihtiyaçları için bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 600 öğretmen gösterdikleri dayanışmayla depremzedelere çeşitli yardımlarda bulundu.

Kentte depremde yıkılan binaların enkazında Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde arama kurtarma faaliyetine katılan öğretmenler, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de adeta seferber oldu.

Diyarbakır'da görevli, 6'sı MEB AKUB üyesi 600 öğretmen, eğitim ve çeşitli proje faaliyetlerinin planlanıp uygulandığı​​​​​​​ Whatsapp grubunu afetzedelere yardım için değerlendirerek, 14 Şubat'tan bu yana 250 ailenin ihtiyaçlarını hem evlerinden getirdikleri hem de satın aldıkları gıda malzemesi, giysi ve ev eşyası ile kendi aralarında topladıkları nakdi yardımlarla karşıladı.

- "Kimi arkadaşımız çeyizini getirdi"

MEB AKUB üyesi ve yardım faaliyetinin koordinatörü Nursel Gündüzalp Gülsever, AA muhabirine, meydana gelen depremin üzüntüsünü ve acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından MEB AKUB ekibi olarak yıkılan binaların enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Gülsever, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından o dönem çadırda kalan afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışması yürüttüklerini belirtti.

Gülsever, bu süreçte tanıdıkları aileler ve veliler vasıtasıyla depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan ailelerin bildirimlerinin kendilerine ulaştığını dile getirerek, "Yerimizde oturamazdık, öğretmen arkadaşlarla bu acıyı yüreğimizde hissediyorduk. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünmeye başladık. Yardım çalışması yapma fikri aklımıza geldi. Kendi aramızda organize olduk. İnsani yardım faaliyetine başladık. Bu bir öğretmen dayanışmasıydı." dedi.

Whatsapp grubundan gelen bildirimleri hemen değerlendirmeye başladıklarını anlatan Gülsever, gruptaki tüm meslektaşlarının bu yardım faaliyetine gönülden katkı sunduğunu aktardı.

Gülsever, şunları kaydetti:

"Kimi arkadaşımız çeyizini getirdi kimi bebeği için aldığı şampuanın birini bize gönderdi, kimileri de mutfağındaki gıda malzemelerinin yarısını getirip bıraktı. Çok duygusal anlar yaşadık. Hamile bir arkadaşımız doğacak bebeği için hazırladıklarını getirdi. Bir öğretmen arkadaşımız çocuğunun doğum gününde harcayacağı parayı depremzedelere bağışladı. Öğretmen arkadaşlarımızdan biri ise çocuğunun montunu üzerinden çıkarıp, göndermişti. Bunları görmek bizi çok duygulandırdı."

- Yardımlar sürecek

Yeni bir ev kurmak isteyen depremzedelere de eşya yardımında bulunduklarını belirten Gülsever, bazı öğretmenlerin evlerinden eşya getirirken kimi meslektaşlarının bu eşyaların taşınmasında yardımcı olduğunu bazılarının ise nakliye ücretini ödediğini ifade etti.

Gülsever, yardım faaliyetlerin ellerinden geldiğince sürdüreceklerini söyledi.

Şu ana kadar 250 aileye ulaştıklarını, 62'sine ev eşyası yardımında bulunduklarını, diğer ailelere de ihtiyaçlarına göre gıda ve giysi desteği sunduklarını aktardı.

- Yardım faaliyetine vatandaş da destek verdi

Yardım faaliyetine katkı sunan vatandaşlardan Metin Çelik de gönüllü olarak katıldığı arama kurtarma çalışmaları sırasında yardım faaliyeti yürüten öğretmenlerle tanıştığını belirtti.

Sporcu, sürücü kursu ve ticari taksi sahibi gibi farklı mesleklerden arkadaşlarıyla toplanan yardımları depremzedelerini adreslerine ulaştırdıklarını ifade eden Çelik, emekleriyle bu iyilik hareketine destek sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çelik, ihtiyaç duyulduğu anda kendi işlerini bırakıp, günün hangi saati olursa olsun yardım faaliyetine katkı sunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

- "Evden hiçbir eşya alamadık"

Merkez Bağlar ilçesindeki evi depremde ağır hasar alan Fatma Doğru da depremin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Doğru, çok kötü anlar yaşadıklarını, evlerinin bir kısmının yıkıldığını anlatarak, "Çocuklarımla apar topar kaçtık. Kaçış sırasında kapımız sıkışmıştı, kapımız komşularımız tarafından açıldı. Evden hiçbir eşya alamadık. Allah razı olsun komşularım ve öğretmenler yardımda bulundu." dedi.

Kanser hastası olduğunu ve 3 çocuğuyla şu anda yerleştikleri tek odalı bir evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Doğru, öğretmenlerin kendilerine çalışma masasından termosa, yataktan halıya kadar pek çok yardım ulaştırdığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİYARBAKIR, TUNCELİ, BİNGÖL, BATMAN VE ELAZIĞ?DA 1 MAYIS KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR, TUNCELİ, BİNGÖL, BATMAN VE ...
Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 Mayıs kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 ...
Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama
Diyarbakır´da yıldırım düştü; çoban ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yıldırım düştü; çoban ağır yaralı
Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" ...
Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık ...
`Çocuk gelin´ ailesine teslim edildi; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER `Çocuk gelin´ ailesine teslim edildi; gözaltına ...
Kazadan sonra sürücülerin kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kazadan sonra sürücülerin kavgası kamerada
Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte kararlı
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte ...
Diyarbakır'da Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah ...
Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak hastası öğrencilere ekmek üretiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak ...
Eşini eşarpla boğup, kuzenini de bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini eşarpla boğup, kuzenini de bıçaklayarak öldüren ...
Diyarbakır'da çift gökkuşağı seyirlik manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çift gökkuşağı seyirlik manzara ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, bebek ve oyuncak kütüphanesi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, bebek ve ...
Diyarbakır'da "En Güzel Örnek Hz. Muhammed" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "En Güzel Örnek Hz. Muhammed" etkinliği ...
Diyarbakır'da `En Güzel Örnek Hazreti Muhammed´ etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da `En Güzel Örnek Hazreti Muhammed´ ...
Diyarbakır'da eşini ve kuzenini öldüren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eşini ve kuzenini öldüren kişi ...
`Çocuk gelin´in annesi: Severek evlenmek istedi, zorlama olmadı
YEREL HABERLER `Çocuk gelin´in annesi: Severek evlenmek istedi, ...
Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bağlar'da muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağlar'da muhtarlarla değerlendirme toplantısı ...
Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı 2. Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Voleybol ...
2,5 aydır hatıralarının olduğu orta hasarlı evinin önünde oturuyor
YEREL HABERLER 2,5 aydır hatıralarının olduğu orta hasarlı evinin ...
Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara `Karot´ operasyonu
YEREL HABERLER Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ...
Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.