Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 163 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarda gözaltına alınan 1993 şüpheliden 163'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde, 1-30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1993 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 137 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 17 av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca 1811 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 163'ü tutuklandı.





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