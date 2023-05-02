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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi

AA

Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesince, "GAP İllerinde Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Çalıştayı" düzenlendi.

GAP bölgesinin sahip olduğu organik tarım potansiyelinin üretime dönüştürülmesi amacıyla üniversite, kamu, sanayi ve üretici birlikleri iş birliğiyle yürütülen Ar-Ge, eğitim, üretim ve markalaşma faaliyetlerini içeren çalıştay 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Türkiye'de organik gıda üretimi, organik hayvancılığın gelişimi, organik ürünlerde kontrol ve organik ürünlerin pazarlanması konuları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, gıdanın ne kadar kıymetli olduğunun yaşanan Kovid-19 ile mücadele sürecinde ve doğal afetlerde daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise Diyarbakır'daki tarımsal üretime değinerek, ülkenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, fakülte olarak 2009 yılında başlayan organik tarım serüveni içinde yer aldıklarını, organik tarımın hayatın ana faaliyeti olduğunu kaydetti.

GAP Organik Küme Derneği Başkanı ve Çalıştay Yürütücüsü Prof. Dr. Gültekin Özdemir organik tarımın gelişimi hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda daha sonra oturumlara geçildi.


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