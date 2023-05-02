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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü.



Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde, plastik ürünlerin yer aldığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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