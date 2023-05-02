Diyarbakır'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ana sınıfı öğrencileri Dicle Vadisi Fetih Ormanına depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel iki kolejde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına Dicle Vadisi Fetih Ormanına 200 İran çamı dikti.

Öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde diktikleri fidanları daha sonra suladı.

Ayrıca, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ağaçlandırma sezonu kapsamında Dicle Vadisi Fetih Ormanı 2'nci etabına 15 dönümlük alana toplam 1300 İran çamı dikti.

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