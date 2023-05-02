Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den açıklama

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DİYARBAKIR (AA) - Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No'lu Şubesince, eğitimciye yönelik şiddet kınandı.



Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, merkez Kayapınar ilçesinde Rıdvan Süer Ortaokulu önünde düzenlenen basın açıklamasında, eğitimciye şiddet olaylarından birinin daha yaşandığını aktardı.

Bir öğrenci velisinin Kayapınar Rıdvan Süer Ortaokulu Müdür Yardımcısını darp ettiğini savunan Tekdemir, öğretmenin 15 günlük iş göremez raporu aldığını söyledi.

Eğitimde şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmasını istediklerini belirten Tekdemir, "Sendika olarak saldırganların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için elimizden geleni yapacağız. Bunun yanı sıra, caydırıcı hükümler içeren bir yasal düzenlemenin çıkarılmasının da takipçisi olacağız." dedi.



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