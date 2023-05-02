Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 175 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 274 şüpheliden 175'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında nisan ayında gerçekleştirilen 47 uyuşturucu operasyonunda, 274 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 152 kilo 996,75 gram skunk, 17 kilo 34,16 gram esrar ve türevleri, 170 kilo 30,91 gram kenevir bitkisi, 2 kilo 344,64 gram metamfetamin, 1 kilo 23 gram eroin, 22 gram kokain, 960 sentetik ecza, 110 uyarıcı hap, 16 hassas terazi, 4 düzenek, 23 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 364 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan 175'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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