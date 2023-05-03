Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen 72 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 116 şüphelinin 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde 1-30 Nisan 2023'te gerçekleştirilen 72 operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 27 şarjör, 2 bin 5 tabanca fişeği, 3 bin uzun namlulu fişek, 37 bin 800 paket kaçak sigara, 86 tarihi sikke, 48 elektronik sigara, 4 kilogram nargile tütün, 2 bin 800 dal makaron, 41 kaçak cep telefonu, 127 kaçak cep telefonu aksesuarları, 35 görüntü ve ses kaydedici cihaz ve 10 sim kart ele geçirildi, 116 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı.





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