Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Hevsel Bahçesi'nde ve Karacadağ'da toplanan otlarla yapılan yemekler yarıştı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Zerzevan Konağı'nda düzenlenen yemek yarışmasına 21 yarışmacı katıldı.

Jüri üyeleri, 10 kategoride 21 çeşit ottan yapılan 41 çeşit yemeği görsellik, sunuş ve lezzetini değerlendirerek puan verdi.

Yapılan puanlama sonucunda, "kenger borani" yemeğiyle Tuba Pervane birinci, "yumurtalı ağbandır" yemeğiyle Nur Oğurlu ikinci ve "kuzu kulağı çorbası" ile Filiz Parlak üçüncü oldu.

Organizatörlerden Filiz Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yetişen doğal otlarla hazırlanan yöresel yemekleri yaşatmak amacıyla ilk defa böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada çok güzel yemeklerin ortaya çıktığını kaydeden Parlak, "Bu yemeklerimizle otlarımızı tanıtmak istiyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da ot festivallerini gerçekleştireceğiz." dedi.





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