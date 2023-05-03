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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı

AA

Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Hevsel Bahçesi'nde ve Karacadağ'da toplanan otlarla yapılan yemekler yarıştı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Zerzevan Konağı'nda düzenlenen yemek yarışmasına 21 yarışmacı katıldı.

Jüri üyeleri, 10 kategoride 21 çeşit ottan yapılan 41 çeşit yemeği görsellik, sunuş ve lezzetini değerlendirerek puan verdi.

Yapılan puanlama sonucunda, "kenger borani" yemeğiyle Tuba Pervane birinci, "yumurtalı ağbandır" yemeğiyle Nur Oğurlu ikinci ve "kuzu kulağı çorbası" ile Filiz Parlak üçüncü oldu.

Organizatörlerden Filiz Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yetişen doğal otlarla hazırlanan yöresel yemekleri yaşatmak amacıyla ilk defa böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada çok güzel yemeklerin ortaya çıktığını kaydeden Parlak, "Bu yemeklerimizle otlarımızı tanıtmak istiyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da ot festivallerini gerçekleştireceğiz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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