Dicle Elektrik'ten kariyer fırsatları eğitimi

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), geleceğin mühendisleri ve teknikerlerine kariyer eğitimi fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insana dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bölgede yapılan teknik ve altyapı yatırımlarıyla ön plana çıkan şirket, istihdam ve eğitim alanlarında da nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Dicle Elektrik, bölgedeki üniversite ve liseler ile protokoller imzalayarak geleceğin tekniker ve mühendislerine elektrik dağıtım sektöründeki kariyer fırsatlarını aktarıyor.

Hizmet verdiği bölgelerde yer alan lise ve üniversitelerde söyleşiler, atölye çalışmaları, kariyer etkinlikleri ve teknik geziler düzenleyen şirket, geleceğin yetenekleri ile bir araya geliyor.

Öğrencilerin mesleki eğitimine de önem veren Dicle Elektrik, üniversite ve liseler ile yapmış olduğu protokoller kapsamında, okullarda verilen seçmeli derslere bünyesindeki uzman çalışanlar ile eğitim desteği sağlıyor.

Dicle Üniversitesi'ne dönem boyunca her hafta bir uzmanlık alanında "Dağıtım Merkezleri ve Dağıtım Trafoları", "Proje Çizme" derslerinin yanı sıra "Alçak Gerilim (AG) Arıza Çeşitleri-Topraklamalar" gibi konularda eğitmen desteği veriyor.

- "Geçen yıl toplam 190 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağlandı"

Dicle Elektrik bu kapsamda, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Özel El Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Dicle Elektrik insan kaynakları departmanı tarafından organize edilen "Elektrik Dağıtım Alanında Kariyer Fırsatları" konulu söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi ve katılım gösterdi.

Dicle Elektrik yöneticilerinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı söyleşide Dicle Elektrik uzmanları, iş deneyimlerini aktararak sektördeki iş fırsatları hakkında bilgi verdi.

İnteraktif olarak gerçekleşen etkinlikte, zaman zaman öğrenciler eğitim, staj ve işe giriş hakkında merak ettikleri konularda uzmanlara sorularını yöneltti.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdulbari Aslan, Dicle Elektrik’in bölgede istihdam sağlayan önde gelen şirketlerden birisi olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Dicle Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nin yanı sıra, liselerde de öğrencilerle bir araya geldik. Etkinliklerde öncelikle öğrencilere Dicle Elektrik’i tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Ardından öğrencilere yeni meslekler, meslek seçiminde nasıl bir hedef belirlenmeli, bunu belirlerken hangi yöntemler denenmeli, değişim yönetimi gibi başlıklar ile akademik ve bilimsel yöntemler hakkında yol gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket geçen yıl toplam 190 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağladı.

Ayrıca Dicle Elektrik, "Genç Yetenek" programı kapsamında son iki yıldır toplamda 90'a yakın genç yeteneği bağlı olduğu holdingin özel eğitim programıyla istihdam etti.

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