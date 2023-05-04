Diyarbakır'da depremzede çocuklar Bilim Şenliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da depremzede çocuklar için Bilim Şenliği gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Oyunla Alanlara, Umutla Yarınlara" projesi kapsamında depremzede ailelerin barındığı konteyner kentte çocuklar için Bilim Şenliği düzenlendi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, şenlikte yaptığı konuşmada, konteyner kentte depremzedeleri ağırladıklarını belirtti.



Her yerde bilimin peşinden gideceklerini kaydeden Karaman, "Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Süleyman İlge de, şenliklerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştıran, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan önemli etkinlikler olduğunu kaydetti.







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