Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen merkez Bağlar ilçesinde 90 metruk yapının yıkımını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, ilk yıkıma başladığı Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta çalışmaları tamamladı.

Şu ana kadar 16 yapının yıkımını tamamlayarak hafriyatını kaldıran ekipler, Kaynartepe Mahallesi'ndeki 5 sokakta yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

190 günde bitirilmesi planlanan çalışmalarla Muradiye'de 23, Fatih’te 17, Alipınar’da 2, Şeyh Şamil’de 3, 5 Nisan’da 4, Yunus Emre’de 8, Körhat’ta 8, Kaynartepe'de ise 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapı yıkılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.