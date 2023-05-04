Diyarbakır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı plakası öğrenilmeyen minibüste bulunan öğrenciler ve Üzeyir Göktekin (75) ilçedeki Karamusa Ortaokulu girişinde indi.

Göktekin, okulun çıkışına doğru yürüdüğü sırada geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.

Ağır yaralanan Göktekin, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.