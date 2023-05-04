Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nda çalışmalar sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içerisinde birçok aktivite alanı bulunan Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nda çalışmalara devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, toplam 16 bin 711 metrekare alan üzerine inşa ettiği meydanda çalışmaların yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı.

7 bin 910 metrekarelik bölümün yeşil alan olarak değerlendirilecek olan projede, 11 farklı türde yapraklı ve ibreli 354 ağaç ile 6 farklı türde 1814 çalı dikilecek.

30 metrekarelik kuru havuz ile 135 metrekarelik normal havuzun da yer alacağı meydanda, vatandaşlara 6 bin 207 metrekare yürüyüş alanı oluşturulacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 16 bin 711 metrekarelik alanın bir bölümünü çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için ayırdı.





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