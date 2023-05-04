Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nden aile işletmelerine ve çiftçilerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Yenişehir Üçkuyu Mahallesi Nev bahçede bitkisel üretim yapan aile işletmeleri ve çiftçilere destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bitkisel üretim işletmelerine yönelik verilen destek törenine katılan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bitkisel üretimin geliştirilmesini, küçük aile işletmelerine destek olmayı, sebze üreticilerinin üzerindeki iş yükünü azaltmayı ve kendilerine ekonomik olarak destek olmayı amaçladıklarını anlattı.



Beşikci, şunları kaydetti:

"Desteklediğimiz bitkisel üretim yapan aile işletmeleri ile Yenişehir ilçemizde üretim yapan hububat üreticisin faydalanacağı damla sulama borusu ile süne ilacını kuraklıkla mücadele kapsamında, suyumuzu daha etkin kullanmak, topraklarımızın çoraklaşmasını engellemek, iş gücünden tasarruf sağlamak üzere 60 sebze üreticimize damla sulama borusu ve 500 hububat üreticimize ise sünenin verdiği zararı azaltmak, verim kaybını önlemek amacıyla 50 bin dekar alan olmak üzere destekliyoruz.İlçemizde üretim yapan küçük aile işletmelerine, 600 sebze üreticisine 1.2 milyon metre damla sulama borusu, 500 hububat üreticisi 50 bin dekar tarım arazisi için süne ilacı dağıtımı gerçekleştirdik."

Törene, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, belediye meclis üyeleri ile üreticiler de katıldı.







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