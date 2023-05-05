Diyarbakır'da Dicle Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince, TÜBİTAK desteğiyle Dicle Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği'nin ikincisi düzenlendi.



Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 atölyenin yer aldığı şenlikte öğrenciler, kurulan stantları gezerek, farklı projeleri görme imkanı buldu.



Şenlikte, çocukların yaşına, gelişimine ve ilgi alanlarına uygun drama, teknoloji, görsel sanatlar, matematik, biyoloji, müzik, robotik kodlama, zeka oyunları, akıl yürütme ve astronomi alanlarında stantlar yer aldı.



Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğe yüzlerce öğrencinin gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Her yaş grubuna uygun etkinlikler var. Gayet renkli eğlenceli bir ortam. Kurumların kurduğu stantlarda farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor." dedi.



Şenliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Çocuk Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Pelin Karatay Göğül, kurum amirleri, öğretim elemanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Etkinlik, 3 gün sürecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.