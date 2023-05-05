Diyarbakır'da akademi lise öğrencilerine kitap hediye edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden akademi lise öğrencilerine sınava hazırlık için 6 bin kitap hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreterlik Projeler Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliğinin üniversiteye hazırlanan öğrencilere hediye ettiği kitaplar öğrencilere ulaştırılıyor.

Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, proje kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı üniversite sınavlarına hazırlanan akademi lise öğrencilerine kitaplarını hediye etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, derslerinde başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.







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