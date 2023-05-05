Diyarbakır'da AK Parti'den "Basın Buluşması" etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Basın Buluşması" etkinliği düzenlendi.



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, merkez Kayapınar ilçesinde bir otelin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 14 Mayıs'taki seçimlerin ülke ve kent için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerde aday olmadığını ancak sahada partisi adına çalıştığını belirten Eker, seçimlerde her oyun çok kıymetli olduğunu, tek bir oyun dahi çoğu şeyi değiştirebileceğini kaydetti.

Her seçimin önemli olduğunu ancak 14 Mayıs'taki seçimin daha da önemli olduğunu anlatan Eker, şöyle dedi:

"Deprem ve pandemi gibi ekonomiyi hem küresel hem de ülkesel anlamda etkileyen bu tür sıkıntıları aşmanın yolu ehliyet ve liyakat ile çabuk karar alabilen bir anlayışın, yönetimin olmasıdır. Millet İttifakında bu görünmüyor. Tek ittifak ettikleri şey var o da AK Parti veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. Yok öyle bir şey. Buradan doğacak olan faturayı 60 milyon seçmen veya 85 milyon vatandaş ödeyecek."

AK Parti'nin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Eker, bunun için de sahada çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında tekrar çalışmaların başladığını bildiren Eker, şöyle devam etti:



"Çalışma 750 iş günü içerisinde tamamlanacak. İnşallah 2025 şubatında hastanenin açılışı gerçekleşecek. Çok modern ve kapasitesi çok yüksek bir hastane. 260 poliklinik, 41 ameliyathane, 1000 yatak olacak. Sağlık Bakanlığı'nın kendisi işletiyor bu hastaneyi. Sağlık Bakanlığı kendi bütçesiyle yapıyor. Bakanlığın bütçesinden yapılacak 2 hastaneden biri. Diğer hastanelerde olduğu gibi yap, işlet, devret modeliyle değil bakanlığın kendi bütçesiyle yapılıyor. Diyarbakır bugün 20 yıl öncesine göre gerek yerli ve yabancı turistlerin hayret ettiği bir şehirdir."

Diyarbakır'ın daha iyi bir noktaya, daha yaşanabilir bir hale geldiğini belirten Eker, kentin dünyanın benzersiz bir şehri olduğunu, özgün ve zengin olduğunu kaydetti.

Şehrin özenle korunması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın huzurunun PKK ve FETÖ ile etkili mücadele ile eş zamanlı olduğunu düşünüyorum. FETÖ ne zamanki etkisiz hale getirildi, deşifre oldu, etkisi ortadan kalktı PKK ile de daha etkin bir mücadele yapılmaya başlandı. Bu ikisi birbiriyle çok yakın ilişkili. Bu şehrin altına bombalar, mayınlar yerleştirip Suriye'nin, uluslararası örgütlerin istihbarat elemanlarıyla PKK terör örgütünün işbirliğiyle Sur içindeki 5 mahalleyi yakıp yıkmasını affedemiyorum. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Ona sessiz kalmak da o cinayete seyirci onu dolaylı olarak onaylamaktır."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kayhan da katıldı.



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