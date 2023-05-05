Diyarbakır'da toplu taşıma araçlarında banka kartı kullanılabilecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşıma araçlarında banka kartlarıyla ödeme kolaylığı sunmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüslerinde temassız banka ve kredi kartı ile biniş için gerekli yatırım ve çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşlar, temassız özelliği olan banka kartları ile toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek.

Çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yakında sanal kart uygulamasını da hayata geçirecek.

Uygulamayla bu teknolojiyi destekleyen telefonlar sayesinde vatandaşlar kart taşımak zorunda kalmadan akıllı telefonlarla toplu ulaşım araçlarından faydalanabilecek.











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