Diyarbakır'da fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Uğur Aslan yönetimindeki 21 BK 91 plakalı yolcu otobüsünde, 31 yaşındaki erkek yolcu aniden fenalaştı.

Vatandaşların haber vermesi sonucunda şoför, güzergahı değiştirerek hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi.

Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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