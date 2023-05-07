Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor, iletilen talep ve önerileri dinliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu yaklaşık 50 aydır ilçeye bağlı mahallerdeki cadde ve sokakları gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor, kendisine aktarılan sorunlarla ilgili çözümler geliştiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Sahada halkın arasında olmadan sağlıklı bir analiz yapamazsınız. Bu yüzden göreve başladığımız andan itibaren mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. Nerede ne sorun ve taleple karşılaşırsak hemen çözüm geliştiriyoruz. Makamlar gelip geçer, önemli olan halkın gönlünde yer edinmek. Son güne kadar halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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