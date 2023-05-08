Diyarbakır Valisi Su, Silvan'da muhtarlarla bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Silvan ilçesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalara değinen Su, "Diyarbakır'ımızın huzur ve güven içerisinde olması, mutluluğu ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Vali Su'ya ziyaretinde, Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

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