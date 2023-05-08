Ju Jitsu'nun Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına bağlanmasına ilişkin bilgilendirme

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Ju Jitsu branşının Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına bağlanmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen etkinlikte, Türkiye Muaythai Federasyonu'na bağlı JuJitsu Spor Dalı Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Şevki Erdoğan tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu branşın her yaş grubuna hitap ettiğini belirterek, Ju Jitsu'nun dünyada kabul görmüş bir spor dalı olduğunu ifade etti.



Bu spor dalının birçok ülkede emniyet ve askeri personelin eğitim programlarında yer aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurları ile bu branşın Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına alt branş olarak bağlanmasına karar verildi. Bu branşla ilgili teknik koordinasyon ve faaliyet planları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yürütme kurulu oluşturulmuştur. ​Bu spor dalının Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tescil edilmesinde irade gösteren Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğluna, alınan karar doğrultusunca hızla işlemlerin başlamasını sağlayan Türkiye Muaytai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a teşekkür ederiz."

Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz da gençlerin JuJitsu spor dalına yönelmesine ilişkin bilgi verdi.

Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Yılmaz, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Çamurdan, Diyarbakır İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdullah Çiçek ve davetliler katıldı.

Etkinlik, müzik yayını, ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



















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