Diyarbakır'da Bilgievi öğrencileri Trafik Haftası'nı kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler 1-7 Mayıs Trafik Haftası'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri için Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

Trafik Eğitim Parkı'nda yer alan simülasyon araçla öğrencilere trafik kazalarının nasıl gerçekleştiği ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimler sonrası öğrencilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu, düdük hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.