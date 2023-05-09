Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 81 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Mayıs'ta 23 ilde 92 şüphelinin yakalanmasına yönelik 123 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 81 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda çok sayıda uzun namlulu av tüfeği, tabanca, fişek ve örgütsel içerikli belgeler ele geçirilmişti.



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