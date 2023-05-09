Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla görüştü

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile Yunus Emre Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Mahalle kültürünün Diyarbakır için çok anlamlı bir gelenek olduğunu belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:



"Annelerimiz bir araya gelir ve dayanışma ruhunu yansıtırdı. Mahalle arkadaşlığı ve kapı komşuluğu aile ile eşdeğerdi. Günümüzde maalesef bunları arar olduk. Bu güzel kültürü yaşatmaya çalışan insanlarımızı görmek mutlu ediyor. Biz de hizmetkarları olarak onları dinlemeye, bizden emirleri olup olmadığını öğrenmeye geldik."

Vatandaşlar da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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