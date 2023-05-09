Diyarbakır'da 16 mahallenin yolunu birleştiren köprünün yapımı tamamladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, merkez Sur ilçesi Sarılar Mahallesinde yaptığı köprü, Sur, Bismil, Çınar ilçelerini ve 16 mahallenin yolunu birleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sarılar Mahallesinde, Dicle Nehri üzerinde 108 metre uzunluğundaki köprünün yapım çalışmalarını tamamladı.

Sarılar mahallesi muhtarı Mehmet Nur Sarı, 3 ilçeyi ve 16 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün büyük bir hizmet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'a gitmek için 30 kilometre gidiş 30 kilometre geliş yolumuz uzuyordu. Nehirde sular yükselince eski köprüyü kullanırken çok sıkıntı çekiyorduk ama şimdi hiç kimse sıkıntı çekmiyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."





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