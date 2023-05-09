Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahını uzatarak, Dağkapı-Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahı uzatılarak, Dağkapı-Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturuldu.



Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlaması için bugün itibarıyla Dağkapı-Sur Devran Mahallesine günde 2 sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.