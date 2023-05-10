Arkadaş tavsiyesiyle başladığı rölyef sanatı terapi oldu

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DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da yaşayan Hasan Yarba, arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı ve kendisini sakinleştirdiğini söylediği rölyef sanatıyla 8 yılda 300 eser hazırladı.

Bir kurumda görev yapan 2 çocuk babası Yarba, arkadaşının önerisi üzerine 8 yıl önce rölyef sanatıyla tanıştı.

Arkadaşının yardımıyla bu sanatı öğrenen Yarba, merkez Kayapınar ilçesindeki evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

İşinden arta kalan zamanları atölyesinde geçiren Yarba, büyük bir sabır ve titizlik isteyen bu sanatla 8 yılda 300 tablo hazırladı.

Tablolarını, açtığı 3 sergide beğeniye sunan Yarba, daha çok sergi açarak sanatseverlerle buluşmayı hedefliyor.

- "Beni sakinleştiriyor ve rahatlatıyor"

Yarba, AA muhabirine, önceden zamanının büyük bölümünü dışarda geçirdiğini, rölyef sanatıyla tanıştıktan sonra ise atölyede bu sanatla ilgilendiğini söyledi.

"Eşim başta bu sanatı yapmama sıcak bakmadı. Eserler ortaya çıkınca eşim de bana destek vermeye başladı." diyen Yarba, eserlerinin beğeni gördüğünü belirtti.

Yarba, bu sanatla daha çok eser hazırlamayı hatta bu sanatın eğitimini de vermeyi istediğini ifade etti.

Sevdiği arkadaşlarına tablolarının çoğunu hediye ettiğini aktaran Yarba, bu sanatla daha çok insana ulaştığını ve sosyal çevresinin daha da geliştiğini dile getirerek, daha kaliteli zaman geçirmek isteyenlere bu sanatı önerdiğini kaydetti.

"Bu sanata başlamadan önce çevremdekiler agresif olduğumu söylerdi. Rölyef sanatıyla tanıştıktan sonra agresif hareketlerimden kurtulduğumu fark ettim. Bana terapi gibi geldi. Oturduğum zaman saatlerce kalkmak istemiyor ve bu çalışmayla meşgul olmak istiyorum. Beni sakinleştiriyor ve rahatlatıyor." ifadelerini kullanan Yarba, rölyef sanatının sabır gerektirdiğine işaret etti.

Yarba, arkadaşlarının, tavırlarında değişim olduğunu söylediğini, bunu rölyefe borçlu olduğunu söyledi.



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