Diyarbakır'da "1. Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali" yapılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yöresel otlarla yapılan yemekler ve şerbetlerin tanıtımını yapmak amacıyla "1. Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılacak festivalde, Karacadağ etekleri ve Hevsel Bahçelerinde toplanan bitkiler yöresel yemeklere ve şerbetlere dönüştürüldü.

Festival, merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü ve Hevsel Bahçeleri alanında yarın yapılacak.

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