Diyarbakır'da Engelliler Haftası etkinliklerle kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilerin sosyal yaşama katılımlarını artırmak için açtığı kursların yanı sıra aktiviteler düzenliyor.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Sümerpark'ta engelli kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri sergilendi.

Halk oyunları gösterisi yapıldı, Engelsiz Müzik Korosu şarkılar söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Bilgievinde eğitim gören öğrenciler ise, Engeliler Haftası dolayısıyla Engelli Şube Müdürlüğünde eğitim alan gençleri ziyaret ederek anahtarlık hediye etti.

Kadın ve Aile Daire Başkanlığı da engelli bireylere ve ailelerine yemek programı düzenledi.





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