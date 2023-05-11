Diyarbakır'da 3 firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.Y, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 22 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.K. ile "Silahla kendisini tanınmayacak hale koyması ve yol kesmek suretiyle yağma" suçundan hakkında 10 yıl 20 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

Hükümlüler B.Y, M.K. ve M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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