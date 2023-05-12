Diyarbakır'da öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Konuk Evi Kız Yurdunda kalan öğrencilere yönelik meslek tanıtımı semineri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten yurtta kalan öğrenciler için bilgi ve motivasyon sağlayan etkinlikler çerçevesinde, meslek tanıtımı yapıldı.

Yurtta düzenlenen etkinlikte Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halide Rümeysa Küçüköner tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonu arttırmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Seminerde öğrenciler de tercih etmeyi düşündükleri meslekler hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Program, öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik kısa film gösterimiyle sona erdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.