"Mobil Spor" ekibi Bismilli öğrencilerle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında Bismil ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla "Mobil Spor" ekibi oluşturdu.

Ekipte yer alan 6 spor eğitmeni, haftanın 2 günü kırsaldaki okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturuyor.

Öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yetenekli çocukları keşfediyor.

Projede, kırsaldaki tüm öğrencilerin sporla buluşması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilerek belediye bünyesinde spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bismil ilçesine bağlı Yukarısalat Mahallesi'ne giden ekip, öğrencilere yönelik sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Öğrenci Kadriye Biten, okulda yeterli ekipmanların olmamasından dolayı bu tür etkinlikleri yapamadıklarını söyledi. Biten, arkadaşlarıyla çeşitli spor oyunları oynadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Hiranur Şen de ilk defa ok attığını, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



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