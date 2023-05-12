Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ile Dicle Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik ile bölgenin en eski ve köklü yükseköğretim kurumu olan Dicle Üniversitesi, eğitim ve öğretim alanındaki iş birliklerini perçinledi.



Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü ile imzalanan eğitim ve öğretim protokolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile de imzalandı.



Lisansüstü Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü, Dicle Elektrik Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle Genel Müdür Yaşar Arvas ve Rektör Prof. Mehmet Karakoç tarafından imzalandı.



İmza töreninde Dicle Üniversitesi akademisyenleri ve Dicle Elektrik yöneticileri de hazır bulundu.



İmzalanan protokol ile sağlanacak Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılım imkanı sayesinde Dicle Elektrik çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamasının yanında çalışmalarda kullanılacak bilimsel yöntemlerin öğrenilmesi, uluslararası standartların yakalanarak verimlilik ve kalitenin artırılması hedefleniyor.



Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına da Genç Enerji Projesi ile Dicle Elektrik'te istihdamda öncelik imkanı sunulacak.



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